Il mercato degli azzurri vive giorni intensi, si stanno per sbloccare due cessioni, stallo per l’attaccante del Sassuolo.

Nella giornata di ieri non ci sono state novità di rilievo sul fronte Giacomo Raspadori, le parti si avvinano lentamente ma non c’è ancora l’accordo. Il Sassuolo vorrebbe risolvere la situazione in tempi rapidi ma forse non sarà possibile.

Giacomo Raspadori

Il Monza nel frattempo è molto vicino ad Andrea Petagna che costerà 2,5 milioni di prestito più 11,5 milioni di obbligo di riscatto; i campani hanno intenzione di sostituirlo con Giovanni Simeone. Gli azzurri sono pronti ad offrire 3,5 milioni di prestito più 12 milioni di diritto di riscatto; a centrocampo, secondo Sky Sport, si pensa a Tanguy Ndombele del Tottenham per sostituire l’eventuale partenza di Fabian Ruiz.

