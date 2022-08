Continua la campagna acquisti scintillante del club brianzolo al suo primo storico anno nella massima serie italiana.

Il Monza non si ferma più in materia di calciomercato in entrata: Galliani ha operato una vera e propria rivoluzione sulla squadra che pochi mesi ha conquistato la prima storica promozione in Serie A. Sky Sport riporta che il difensore dell’Arsenal Pablo Marì è arrivato in città e ha anche già svolto e superato le visite mediche.

stadio Brianteo

Lo spagnolo che ha giocato nell’Udinese gli ultimi 6 mesi della passata stagione arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza e poco fa è diventato ufficialmente del Monza. Per quanto riguarda l’attacco Andrea Petagna è molto vicino ma il Napoli prima di cederlo vuole essere sicuro di acquistare Giovanni Simeone dell’Hellas Verona.

