Il mercato del club campano ha subìto nelle ultime ore un’accelerata violenta che ha visto la conclusione positiva di due trattative.

La Salernitana si assicura il centrocampista Tonny Vilhena in prestito dall’Espanyol, si tratta di una gran colpo visto che il centrocampista vanta anche 15 presenze nella nazionale olandese.

Vilhena avrà la maglia numero 10 e, secondo il Corriere dello Sport, arriva in prestito per 300 mila euro con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Ma non finisce qui perché è molto vicino anche Antonio Candreva della Sampdoria: per lui la formula è prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 1 milione di euro. L’ex Inter dovrebbe firmare un biennale a 1 milione e mezzo a stagione.

