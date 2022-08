Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato di mercato dopo la conferenza stampa di presentazione di Dodò.

Daniele Pradè ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardanti le prossime mosse del mercato della Fiorentina. “Dodò è il meglio sul mercato, ha un ruolo dove avevamo la priorità. È stata la prima operazione vera che abbiamo cercato di fare, è partita da maggio. Una trattativa lunga anche con lo Shakhtar, ma portata avanti on la massima correttezza e trasparenza. Siamo orgogliosi di aver raggiunto un accordo che soddisfa entrambe le parti“.

stadio Artemio Franchi

“Siamo contentissimi di averlo qui e siamo sicuri che sarà un giocatore importante per noi. Esattamente come con Praet, non abbiamo mai parlato col Tottenham. Lo Celso è un calciatore forte, ma non c’è nulla. Abbiamo aggredito il mercato in maniera anticipata, poi valuteremo se ci saranno altre opportunità. Siamo contenti del gruppo che abbiamo attualmente e ci prepariamo ad affrontare le competizioni con questa rosa. Milenkovic? Ci stiamo lavorando parecchio, anche oggi. Sarebbe davvero importante continuare con Nikola. Mercato? In entrata non sarà condizionato dalla qualificazione in Conference, ma più che altro dalla lista che dobbiamo presentare. Abbiamo la fortuna di avere giocatori formati nel club, ma non sarà semplice stilarla“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG