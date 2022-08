Calciomercato Juventus: i bianconeri non avrebbero mollato l’obiettivo Frattesi, che sogna di giocare in una big

La Juventus, oltre a Leandro Paredes del PSG, continua a seguire con grande interesse anche Davide Frattesi come possibile rinforzo a centrocampo.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il centrocampista sogna l’approdo in una big già in questa sessione di calciomercato. Milan e Juventus sono le squadre maggiormente interessate al cartellino del mediano in forza al Sassuolo.

