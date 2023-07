Il Napoli sta continuando a trattare con l’AZ Alkmaar per Jesper Karlsson, esterno d’attacco svedese. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Napoli starebbe portando avanti i contatti con l’AZ Alkmaar per arrivare a Jesper Karlsson. L’esterno svedese classe 1998 è stato seguito dal club azzurro già a gennaio ed è stato visionato dal vivo diverse volte.

La pista potrebbe definitivamente scaldarsi soprattutto in caso di cessione di un altro giocatore d’attacco come Lozano. Su Karlsson c’è anche l’interesse della Lazio, ma al momento i biancocelesti non hanno approfondito la questione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG