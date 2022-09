Spunta un curioso retroscena di mercato che riguarda Vlasic e gli interesse del Napoli prima di andare al Torino

Lo scrive Tuttosport che afferma come gli azzurri e Giuntoli, in passato, abbiano provato a prendere il croato. Primo il no del Cska e poi quello del West Ham, in estate il Torino grazie a Juric ha effettuato lo scatto decisivo per portarlo in granata.

L’articolo Napoli, retroscena Vlasic: dai no sul mercato allo scatto Toro proviene da Calcio News 24.

