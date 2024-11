Gli azzurri ieri hanno vinto di misura contro i capitolini ora allenati da Ranieri e hanno riconquistato la vetta della classifica. Nel cuore pulsante del calcio, non è raro che le decisioni arbitrali finiscano sotto i riflettori, catalizzando discussioni e polemiche. Recentemente, un episodio che ha scatenato dibattiti accessi riguarda la direzione di gara di Massa durante il match Napoli-Roma. Le sue decisioni, in particolare riguardo a Lukaku, hanno sollevato una serie di questioni che meritano di essere esplorate per comprendere le dinamiche e le reazioni che ne sono seguite. L’episodio L’arbitro Massa si è trovato al centro delle critiche per non aver adottato misure disciplinari nei confronti di Romelu Lukaku. Il belga, che avrebbe meritato due cartellini gialli per altrettanti interventi duri, è rimasto incredibilmente impunito per tutto il match. Questo episodio non ha fatto altro che alimentare il fuoco delle discussioni post partita e non solo, evidenziando la […]

