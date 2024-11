I nerazzurri giocheranno praticamente ogni 3 giorni fino a Natale e quindi già domani si prevedono grossi cambi in formazione. In un panorama calcistico sempre più esigente e dinamico, l’arte di gestire la rosa di una squadra riveste un’importanza cruciale. La capacità di alternare i giocatori mantenendo alte le prestazioni di tutta la squadra è un talento che non tutti i tecnici riescono a esprimere con successo. In questo contesto, le recenti affermazioni di Beppe Bergomi, figura emblematica dell’Inter e del calcio italiano, a Sky Calcio Club gettano luce sulla gestione tattica di Simone Inzaghi. Flessibilità Se si spulciano i dati dei minutaggi dei giocatori nerazzurri si scopre che i 5 più impegnati in campionato sono diversi dai 5 che hanno giocato di più in Champions League. Mkhitaryan, Thuram, Dimarco, Bastoni e Lautaro Martinez sono protagonisti in Serie A, mentre Taremi, Dumfries, Pavard, Bisseck e Zielinski si fanno strada in […]

Leggi l’articolo completo La gestione di Inzaghi del doppio impegno fa discutere, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG