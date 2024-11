L’argentino, finito ai margini della rosa nerazzurra e ripescato da Inzaghi a Verona, ha dato vita ad una prestazione sorprendente che sa tanto di riscatto. Nel cuore della passione nerazzurra, dove ogni mossa viene scrutata con attenzione ed ogni scelta tattica può diventare oggetto di critica o elogio, la prestazione sabato pomeriggio a Verona con la maglia dell’Inter di Joaquin Correa è sembrata una sveglia, un promemoria del talento troppo poco spesso mostrato e per questo forse dimenticato dell’argentino. Pare che la partita abbia sortito non solo effetti sul campo, ma anche nei cuori dei tifosi e nella strategia futura dell’allenatore Simone Inzaghi, dimostrando ancora una volta che il calcio, con le sue imprevedibili trame, è capace di sorprendere ed ispirare. Il ritorno di Correa Dopo 550 giorni di assenza dal ruolo di titolare e con il recente inserimento di Asllani in cabina di regia al posto dell’infortunato Calhanoglu, le […]

Leggi l’articolo completo Inter, Correa dalla stalle alle stelle. Cosa insegna la sua prestazione di sabato?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG