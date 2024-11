I nerazzurri hanno passeggiato sulla squadra di Paolo Zanetti ma molti occhi erano sulla prestazione dell’albanese. Nel cuore del gioco di ogni squadra di calcio, la figura del regista gioca un ruolo cruciale, dirigendo il ritmo e la distribuzione del gioco. Quando un giocatore chiave come Hakan Calhanoglu viene sostituito, le attese si fanno elevate e le domande sorgono spontanee: sarà in grado il suo sostituto di mantenere lo stesso livello di prestazione? La risposta, nel caso dell’albanese Kristjan Asllani, sembra non lasciare spazio a dubbi, come dimostrano le statistiche del suo recente impiego. Il vice-Calhanoglu L’albanese è cresciuto molto rispetto alla prima stagione vissuta in maglia nerazzurra ma il turco è un vero specialista nel ruolo, uno dei migliori al mondo. I tifosi non sempre sono stati contenti delle prestazioni dell’ex Empoli, le critiche non sono state poche soprattutto per la prestazione di Monza ma sabato a Verona Asllani […]

Leggi l’articolo completo A Verona Asllani risponde presente: stupisce un dato in particolare, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG