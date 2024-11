Il netto 5-0 di Verona ha riportato alla mente la migliore Inter vista in quest’anno solare. Con la situazione fluida in tutte le competizioni solo due giganti europei hanno fatto poco meglio. L’Inter, sta attraversando un momento incredibilmente positivo, consolidando la propria reputazione a livello nazionale ed europeo con risultati che parlano da soli. In un panorama calcistico dominato da colossi inglesi, spagnoli e tedeschi i nerazzurri si stanno ritaglianso un posto d’onore, attestandosi non soltanto come una delle squadre più forti della Serie A ma anche come una seria contendente in Europa. Prestazione al top stagionale La vittoria di sabato per 5-0 contro il Verona non ha fatto altro che cementare ulteriormente la posizione dell’Inter in Serie A dando un segnale anche all’Europa. Questo risultato, oltre a dare una forte iniezione di fiducia alla squadra, ha riaffermato potenza offensiva nerazzurra e la solidità difensiva, elementi fondamentali per una stagione […]

