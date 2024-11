I nerazzurri si stanno preparando a tornare protagonisti in Champions League: oggi è già giornata di vigilia. Nel cuore del calcio italiano, l’Inter si trova alla vigilia di una sfida cruciale che definirà le sue ambizioni europee per questa stagione. Il club nerazzurro, dopo aver vinto in maniera rotonda contro il Verona, è tornato rapidamente a concentrarsi, radunandosi ad Appiano Gentile per gli ultimi preparativi prima dell’importante confronto casalingo in Champions League contro il Lipsia. I tifosi rispondono Per l’occasione San Siro si prepara ad accogliere circa 65mila spettatori, un segnale forte dell’entusiasmo e del sostegno incrollabile che circonda la squadra. L’Inter ci tiene ad arrivare tra le prime 8: ciò permetterebbe di qualificarsi in maniera diretta agli ottavi saltando la disputa dei playoff, in pratica sono 2 gare in meno da giocare a febbraio. La novità La squadra ha scelto di eseguire la rifinitura sul terreno di gioco di […]

