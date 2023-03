Walter Sabatini ha commentato il colpo di mercato del Napoli con Kvaratskhelia: «Colpo di grande competenza, sensibilità e fortuna»

Intervista da Radio Kiss Kiss, Walter Sabatini ha parlato, tra le altre cose, del colpo fatto dal Napoli con Kvaratskhelia. Di seguito le sue parole.

KVARA – «Un grande affare. Giuntoli ha fatto un’operazione supersonica, un’operazione che cambia gli orizzonti di un club. È un colpo di grande competenza, sensibilità e fortuna. Senza la fortuna il calcio non esiste».

SPALLETTI – «Il Napoli è un’orchestra sincornica, le sincronie che si realizzano in campo sono magnifiche. Spalletti è un fenomeno, è cocciuto e spigoloso, vuole stare addosso ai giocatori con dettagli minimali, e si vede quando la squadra è in campo. Gli azzurri danno spettacolo ed uccidono le partite con allegria e gioco. Un modo di giocare spontaneo ed unico. Il Napoli anche in Europa può fare cose egregie».

NAPOLI-MILAN IN CHAMPIONS – «Mi spiace che il cammino del Napoli in Europa si incroci con le italiane. Massara e Maldini sono amici. Con il Milan ad aprile ci sarà una sequela di partite e non sarà facile».

PAFUNDI – «Pafundi mi ha acceso tutte le speranze e le fantasie. Sarà la nostra speranza del calcio. Allora se si hanno qualità così largo ai ragazzi piuttosto che gli stranieri. Purtroppo però in giro non ci sono tanti italiani bravi».

LITE SPALLETTI-TOTTI – «Spalletti non ha mai litigato con Totti. Una diatriba che la città di Roma ha portato avanti. Discorsi grossolani. C’è stata un’antipatia tecnica. Il Totti della Scarpa d’Oro era quello inventato da Spalletti. Francesco deve sapere cos’è stato Spalletti nella sua vita, è stata una storia insopportabile. Adesso bisogna metterci una pietra sopra».

L’articolo Napoli, Sabatini: «Il colpo Kvara è anche fortuna» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG