Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di Napoli-Salernitana che verrà spostata domenica 30 aprile alle 15

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato di Napoli-Salernitana che verrà spostata domenica 30 aprile alle 15.00.

PAROLE – «Sono estremamente soddisfatto del prevenire piuttosto che curare. Nel passato non sono mai state fatte queste riunioni atte a non lasciare al caso gli accadimenti. Ci sono state altre occasioni per festeggiare, ricordo al Coppa Italia e la Supercoppa e il passaggio in Serie A. Questa è una città che ama molto festeggiare, ma bisogna farlo in totale sicurezza. La città è diventata cosciente e matura e faccio un plauso per la crescita, Napoli è vista in ogni parte del mondo, oltre che nel calcio anche come città».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG