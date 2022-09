Dopo la vittoria del Napoli sul Liverpool di ieri sera ci sono stati degli scontri tra alcune frange di tifosi in via Cristoforo Colombo

Dopo che i media inglesi avevano alzato la tensione, parlando di Napoli come una città non sicura, alla fine sono arrivati gli scontri tra alcuni gruppi di tifosi inglesi e italiani.

I tafferugli hanno avuto luogo in via Cristoforo Colombo, vicino alla zona del Porto. La polizia ha identificato cinque tifosi inglesi che ora rischiano la denuncia per danneggiamento.

L’articolo Napoli, scontri tra tifosi dopo la partita con il Liverpool proviene da Calcio News 24.

