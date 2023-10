Napoli, scoppia un altro caso? L’agente di Mario Rui: «Gestione irrispettosa da parte di Garcia». Le dichiarazioni dell’agente

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ha parlato a Radio Crc e ha attaccato la gestione del suo assistito da parte di Rudi Garcia nel Napoli. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Definisco la gestione di Mario Rui irrispettosa e sciagurata. Irrispettosa perchè parliamo di un giocatore che negli ultimi due anni è stato uno dei migliori terzini sinistri della A, fondamentale per il gioco di Spalletti: essere trattato così è irrispettoso. Le cose sono due: o Mario non va bene per il gioco di Garcia, perché magari non vuole palleggiare da dietro, oppure devo pensare che Garcia essendo stato in Arabia non lo conosca come calciatore».

