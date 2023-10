Ariedo Braida ha voluto dire la sua sulla situazione allenatore in casa Napoli: le sue dichiarazioni su Rudi Garcia

Ariedo Braida, a Radio Marte, ha così parlato della situazione allenatore in casa Napoli.

LE PAROLE – «Per risolvere il problema, alla dirigenza servirebbe davvero la bacchetta magica e questo è difficile. Un tecnico delegittimato deve comunque andare via, specie dopo il contatto con Conte. È chiaro che si è creato un problema, trovare però altre soluzioni non è facile. Il Napoli è una grande squadra, è campione d’Italia in carica, bisogna trovare la soluzione capendo bene i motivi. E deve capire come riprendersi».

