Fabrizio Corona pronto a fare altri nomi sul caso scommesse: arriva un nuovo annuncio dell’ex paparazzo

Fabrizio Corona si prepara a fare altri nomi per il caso scommesse che ha colpito il calcio italiano negli ultimi giorni.

Sui social, l’ex paparazzo ha annunciato nuove rivelazioni per oggi pomeriggio, attorno alle ore 16.00, ribadendo come dentro non ci siano solo calciatori, ma anche presidenti e molto altro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG