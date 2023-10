Zaniolo Monchi, confronto in casa Aston Villa dopo le accuse per il caso scommesse: nuova rivelazione in merito

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo ha fatto rientro in Inghilterra dopo aver lasciato il ritiro di Coverciano, ribadendo la sua estraneità al caso scommesse sul mondo del calcio, evidenziando ancora una volta come abbia puntato solo su blackjack e poker.

«Se le cose stanno come dici, non c’è problema. Ora pensa ad allenarti bene perché dobbiamo vincere la prossima partita» il commento del dirigente spagnolo.

