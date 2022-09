Zielinski tornato a giocare più da mezzala è la chiave del gioco di Spalletti, si inserisce, imposta e segna

Il polacco è al momento l’insostituibile del gioco azzurro. L’anno della definitiva consacrazione per lui che ora dovrà dare continuità nella sfida contro il Milan del weekend. Una partita importante tra le due squadre più in forma del campionato. Spalletti se la giocherà con il suo undici migliore, senza Osimhen, ma con un Zielinski ritrovato e in più. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

