Spalletti perde fino al 2023 il centrale Rrahmani, una perdita importante, ma ora è la possibilità di Ostigard per farsi vedere

Non solo contro l’Ajax ma il centrale norvegese avrà tempo e spazio anche in campionato per mettersi in mostra. L’alternativa sarebbe rappresentata da Juan Jesus, ma portare Kim sul centro destra non sarebbe la prima scelta del tecnico azzurro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Napoli, senza Rrahmani spazio a Ostigard proviene da Calcio News 24.

