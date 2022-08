Il club azzurro attende senza ansia le ultime notizie sul fronte portiere dopo aver fatto la propria offerta all’estremo difensore del PSG.

Il Napoli al momento è piuttosto tranquillo perché comunque due portieri in rosa già ci sono: Alex Meret e Salvatore Sirigu offrono adeguate garanzie. Però nei desideri del club c’è la voglia di fare un upgrade con uno tra Keylor Navas e Kepa; il primo è il favorito in questo momento.

Salvatore Sirigu

Secondo il Corriere dello Sport gli azzurri hanno proposto un biennale a 3 milioni a stagione al portiere del Paris Saint Germain, offerta accettata dall’estremo difensore; questi però chiede tanti soldi per liberarsi dai parigini e quindi c’è stallo. In alternativa si potrebbe avere il costaricano in prestito annuale ma i francesi dovrebbero pagare almeno il 75% dell’ingaggio attuale che ammonta a 9 milioni.

