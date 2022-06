Sono David Ospina, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz i casi spinosi del Napoli: tutti e tre hanno scadenza di contratto a breve.

Il Napoli si sta impegnando nelle negoziazioni di diversi contratti importanti, se per David Ospina la cosa è più urgente, il suo contratto scade il mese prossimo, per gli altri c’è un anno in più di tempo. Ma questo non autorizza a rilassamenti: per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz è il tempo delle scelte, se non si trova un accordo a breve, i due finiscono sul mercato. Troppo alto il rischio di perderli a zero l’anno prossimo se non ci si muove.

Nel contempo però Aurelio De Laurentiis vuole “tornare sui binari dopo il deragliamento dei conti negli ultimi anni” e quindi l’offerta per i rinnovi potrebbe essere al ribasso. La proposta al centrocampista spagnolo è stata fatta ma c’è distanza sia sulla durata che sulle cifre, possibile un rinnovo fino al 2024 con l’inserimento di clausola rescissoria; gli agenti del centrocampista dovrebbero far sapere una risposta entro massimo un paio di settimane, lo riporta Sky Sport.

