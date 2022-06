Il difensore dell’Inter Milan Skriniar è uno dei possibili giocatori destinati a essere sacrificati per far cassa.

Milan Skriniar a Sport parla tanto di Inter tra campo e mercato. “Ho un contratto con l’Inter e sono soddisfatto. Ogni anno leggo speculazioni su questo tema, se non ogni sei mesi. Non so niente di concreto, ma all’Inter sto benissimo. Lo scudetto ce l’avevamo tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune delle ultime partite”.

Inter Coppa

“Penso allo scontro diretto: eravamo in vantaggio a 15 dalla fine e in tre minuti abbiamo preso due gol pur giocando meglio. Penso che quella partita abbia segnato la svolta della stagione insieme a quella di Bologna, ma non solo. Tra febbraio e marzo abbiamo perso molti punti. Comunque abbiamo vinto due titoli”.

