Le condizioni fisiche di Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, dopo l’infortunio rimediato contro la Juventus

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, annunciando l’infortunio di Jens Cajuste rimediato contro la Juventus.

COMUNICATO – «Dopo la gara di Torino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Braga in programma martedì allo Stadio Maradona per la sesta giornata di Champions League (ore 21). Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio all’Allianz Stadium hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, riscaldamento e lavoro aerobico in avvio di sessione. Successivamente seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto. Mario Rui ha fatto lavoro personalizzato in campo. Gollini è rimasto a casa a scopo precauzionale per un leggero stato influenzale. Cajuste ha effettuato lavoro personalizzato in palestra in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio accusato ieri in partita».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG