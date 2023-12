Il giornalista Alessandro Vocalelli ha celebrato la forza dei nerazzurri.

Alessandro Vocalelli sulla Gazzetta dello Sport ha sostenuto che il segreto dell’Inter non è un singolo giocatore. “E dire che forse però il vero segreto, o la forza dell’Inter, è di avere un calciatore pazzesco come Lautaro di cui però non è dipendente, come succede da tante altre parti in Italia e in Europa. Inutile fare l’elenco di squadre che senza il giocatore top non sarebbero assolutamente le stesse. L’Inter invece ha – ed è la sua forza – una squadra in cui Lautaro è il calciatore dei sogni, non a caso con la fascia sul braccio, ma da cui non dipendono tutte alle fortune. Certo, un valore aggiunto pazzesco. Ma l’Inter regala l’impressione di poter provare anche a fare senza di lui, nei minuti magari di riposo che gli possono essere concessi”.

Yann Sommer

Ossatura robusta

“Perché l’Inter, come detto, ha un portiere di assoluto livello internazionale, un’ossatura di squadra robusta, ma anche tanti elementi che possono farti vincere una partita, come è successo anche a Napoli, con le prodezze di Calhanoglu, Barella e Thuram. E se Lautaro ha risolto tate partite – dall’alto del suo primo posto nella classifica cannonieri – come detto hanno fatto lo stesso anche Thuram nel derby o con la Roma, Dimarco con la sua prodezza col Frosinone, a cui si sono aggiunti spesso a rotazione i compagni. Insomma, una grande squadra, che ha tante soluzioni e per questo – pur con il massimo rispetto per la sua importanza – non viene definita come l’Inter… di Lautaro“.

