Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha fissato l’obiettivo sul piazzamento Champions e non cambia idea dopo l’importante vittoria di ieri.

La Juventus ha vinto per 1-0 anche contro il Napoli ma Massimiliano Allegri ancora non parla di corsa Scudetto nonostante le continue domande al riguardo dei colleghi di DAZN; ecco le sue parole. “Vincere stasera è stato molto importante, abbiamo messo il Napoli a -12 ed è un ottimo risultato. Per quanto riguarda sogni e scudetti, credo che noi dobbiamo continuare a lavorare passo dopo passo, migliorare in certi aspetti della partita perché sbagliamo troppo tecnicamente. Nel primo tempo i ragazzi sono stati bravi, poi nel momento di difficoltà la squadra diventa un blocco granitico e occasioni loro non ne hanno avute”.

La strategia comunicativa

“La comunicazione interna è sempre quella Possiamo anche dire che abbiamo ambizione e voglia di vincere lo scudetto, ma non bisogna pensare a quello che sarà. Dobbiamo pensare alle partite, migliorando tecnicamente e facendo punti. Più ne facciamo, più abbiamo possibilità di entrare in Champions e restare attaccati a quella che al momento è la squadra più forte del campionato”.

Allianz Stadium

In cerca di equilibrio

“I ragazzi hanno voglia, sono umili e sanno quali sono i propri limiti. Dobbiamo migliorare in alcune fasi, ma è un passo in avanti che non ci scomponiamo al minimo errore. Queste partite servono in ottica scudetto? Gli scudetti si vincono attraverso tutte le partite, gli scontri diretti hanno un peso, così come la partita di Genova. La forza delle grandi è avere equilibrio: noi ci stiamo allenando per questo”.

Sulla gara di ieri

“Non ci siamo scomposti dopo quel rischio del primo tempo ed è un segno di maturità e convinzione. Anche dopo il gol annullato a Osimhen siamo rimasti in partita. Vlahovic ha fatto una bella partita, ha dominato l’avversario. Lui e Chiesa hanno capito che devono mettersi a disposizione, perché in panchina ho due grandi cambi”.

