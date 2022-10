Girone capolavoro del Napoli in Champions League: ecco chi sono stati i protagonisti della sfida di ieri contro i Rangers

Non solo in testa in campionato, in Champions League il Napoli viaggia a punteggio pieno. Neanche potersi concedere un po’ di distrazione data la qualificazione già conquistata con 2 giornate d’anticipo ha cambiato la ferocia e la riuscita nelle giocate in Napoli-Rangers. Un 3-0 sonante che ha esaltato su tutti Simeone ma non solo. I numeri – enormi tra l’una e l’altra competizione – rivelano che tra gol e assist Spalletti ha a disposizione un bel po’ di giocatori che in Europa si esaltano con prestazioni ancora più efficaci di quanto succeda in Italia. Ecco cosa rivelano le statistiche.

SIMEONE – In Champions League ha già prodotto il doppio dei gol in Italia: 4 a 2. Mentre il padre a Madrid rimpiange di non avere uno come lui, oltre a qualcuno che al minuto 99 non gli tiri i rigori come Carrasco, lui sta dentro il sogno europeo come se fosse il suo habitat naturale.

RASPADORI – Anche lui a quota 4 reti in Europa, mentre in campionato si è finora limitato a un “solo” gol, pesante non poco visto che ha determinato i 3 punti contro lo Spezia, evitando nel finale lo 0-0. Da aggiungere che ieri ha calciato l’angolo per il 3-0 di Ostigard, dopo che ad Amsterdam aveva disegnato il triangolo per il gol di Kvaratskhelia.

ZIELINSKI – Sono 3 i gol in Champions a fronte di 1 in Serie A.

NDOMBELE – Vedi alla voce Zielinski. Con l’aggiunta che in mezzo alla settimana ha confezionato un gol a Simeone in Ajax-Napoli, nel weekend si dedica ad altro.

OSTIGARD – Debutto in coppa con gol in Napoli-Rangers. Per di più, la rete numero 100 del Napoli tra Coppa dei Campioni e Champions League. Come farsi ricordare, insomma.

ANGUISSA – Macchina produttiva per eccellenza: 2 assist in Italia, 3 in Europa: è sempre un bel vedere.

OLIVERA – Non gioca molto, ma in Champions ha generato 2 cross vincenti, sempre all’estero (Scozia e Olanda) e sempre a favore di Raspadori. Per la prossima, Klopp è avvertito.

L’articolo Napoli, Simeone e gli “esaltati” in Champions League proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG