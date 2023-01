Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato dopo il gol vittoria contro la Roma: le dichiarazioni dell’argentino

Giovanni Simeone, a Dazn, ha parlato dopo il 2-1 del Napoli alla Roma.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti, ma avevamo contro una squadra forte. Poi alla fine è stata una cosa incredibile, sono contento di essere qui. Anche al di fuori del campo ci sono tante cose belle in questo gruppo. Avevo un po’ di mal di pancia, non mi sentivo al meglio ma ho comunque dato il massimo. Questi sono tre punti importanti, continuiamo a lottare e dimostreremo ancora cos’è il Napoli. Entrare nella ripresa è complicato perché quelli in campo sono a un ritmo più alto. Io ho cercato di tenerlo e ho dato il massimo».

L’articolo Napoli, Simeone: «Lotteremo ancora per far vedere cos’è questa squadra» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG