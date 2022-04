Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti parla in vista della sfida contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore.

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti parla del rendimento della sua squadra e del gioco espresso in vista del match contro la Fiorentina: “L’idea di calcio che sviluppiamo vogliamo farla costantemente, l’abbiamo fatta anche quando si è perso, voi stesso dicevate che la squadra aveva delle picchiate e si perdeva. Nelle difficoltà ci sono più fuori che in casa, è palese, perciò aver vinto quelle gare lì ha più valore delle sconfitte in casa, quelle sconfitte sono figlie di tentativi di mettere in pratica il calcio che vogliamo fare e qualche episodio girato contro se si vanno a rivedere le partite, siamo riusciti a perdere partite senza subire un tiro in porta.”

Spalletti, aggiunge anche cosa è accaduto nelle ultime partite del Napoli: “L’ultima in casa è stata buonissima, lo stadio pieno è il pezzetto che ci mancava e domani l’avremo, se durante la gara avremo difficoltà basterà girarsi intorno e diventerà tutto facile sulla reazione. La classifica dice che stiamo facendo bene nel cuore dei napoletani, la cosa più importante della classifica perché loro si intendono di calcio e di comportamenti ed è un premio che ci piace prendere. Lo stadio pieno è un mantello che ti avvolge, può farti diventare un supereroe”. Conclude così la conferenza stampa.

