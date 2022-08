Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria del suo Napoli contro l’Hellas Verona. Di seguito le sue parole.

«Non è una partita che dice quale sarà il percorso. Ci serve tempo. Anche se abbiamo vinto in maniera netta, delle scelte e delle prese di campo non sono andate bene. Bisognava far valere subito la nostra qualità».

«Bravissimi i calciatori, che preparano la partita benissimo in settimana. Come dicevo in conferenza stampa ero sicuro della prestazione perchè li ho visti vogliosi. C’è soltanto da alzare in alcuni momenti il ritmo ed essere più cattivi».

«Zielinski è oggi è stato perfetto negli inserimenti e nei ripiegamenti. Non ha perso nemmeno un pallone, oltre al grandissimo gol. É il primo a essere rammaricato per quella che è stata la scorsa stagione. Ha fatto vedere che questa stagione sarà diversa».

«Lobotka sembrava Iniesta oggi. Ha fatto una partita eccezionale: ha girato su se stesso portando la squadra ad avere degli spazi. Ha dato il La a delle ripartenze incredibili. Il gol è di una lucidità straordinaria. Prende campo e non lo riesci più a fermarlo».

«Di Lorenzo investito dal ruolo di capitano ha fatto molto bene oggi, e anche nello spogliatoio, dicendo cose da capitano alla squadra. Ho visto tutti partecipare e voler partire bene in questo campionato. Se riusciremo a coinvolgere i nostri tifosi potremo divertirci».

«i tifosi si sono fatti sentire. Possono stare tanquilli che quelli che vestono sulla maglia conoscono la passione dei nostri tifosi. Nessuno di noi prenderà questo impegno alla leggera».

«Kvara ha fatto vedere in alcuni momenti di andare leggero in alcune situazioni che potevano sbloccare la gara nel primo tempo. Ha fatto giocate importanti e un gol bellissimo, ma poi quando ha cominciato a sentire un muscolo tirare… secondo me migliorerà molto».

