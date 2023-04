Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la partita contro il Milan

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la partita contro il Milan. Le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Bisogna fare i complimenti al Milan per la qualificazione. In due partite hanno concretizzato, simbolo di squadra matura, però voglio fare i complimenti anche ai miei ragazzi per la Champions che hanno fatto, hanno avuto un livello altissimo. Abbiamo pagato la nostra inesperienza, siamo arrivati con alcuni giocatori con il fiato corto e troppe distrazioni».

MILAN – «Abbiamo fatto le stesse partite sia all’andata che oggi. Abbiamo preso un gol che si doveva evitare, non siamo stati bravi in area di rigore a fare quello che hanno fatto loro, gol»

CONTINUA SU MILAN NEWS 24

L’articolo Napoli, Spalletti: «Pagato l’inesperienza» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG