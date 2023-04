Pagelle Napoli, i voti dei quotidiani sportivi alla squadra di Luciano Spalletti dopo l’eliminazione dalla Champions League

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno stilato le pagelle del Napoli dopo il pari del Maradona che è costato l’eliminazione ai quarti di finale di Champions Lague.

Migliore in campo Meret, per il rigore parato nel primo tempo su Giroud che ha tenuto in piedi la squadra azzurra. Peggiore, strano a dirsi, è invece Kvaratskhelia: il suo errore dagli undici metri pesa come un macigno nel complesso.

