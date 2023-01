Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha analizzato il successo azzurro contro la Roma: le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti, a Dazn, ha analizzato il 2-1 del Napoli alla Roma.

VITTORIA – «Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincere dal magazziniere fino all’ultimo della panchina. Poi sono partite complicate, ma chi è entrato ha dimostrato che anche in panchina stava giocando la partita. Questa è una qualità fondamentale della nostra squadra, non porti tutti a questa intensità se non hai tutti dentro tramite il lavoro quotidiano, tutti vogliosi di giocare col compagno e non di giocare per rubargli solamente il posto».

REGALO A MOURINHO – «Un pulcinella».

