L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha voluto celebrare il terzo scudetto vinto dai partenopei con un tatuaggio

È ancora tempo di festeggiamenti per lo scudetto vinto dal Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter ha voluto celebrare il trionfo tatuandoselo sul braccio sinistro: nel disegno c’è lo stemma del Napoli e il tre in nero sul tricolore.

Non solo: il tecnico degli azzurri si è fatto anche incidere il nome dei suoi tre figli: Samuele, Federico e Matilde.

L’articolo Napoli, Spalletti si tatua lo scudetto sul braccio – FOTO proviene da Inter News 24.

