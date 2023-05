Il centrocampista armeno il 10 giugno ad Istanbul ci sarà ma non è chiaro se dall’inizio o a gara in corso.

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Henrikh Mkhitaryan: l’ex Roma ha accusato un problema muscolare che non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione di Inzaghi per la finale di Champions League.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

La rosea sostiene che per far sì che giochi dal primo minuto occorre che entri in gruppo una settimana prima del 10 giugno; c’è fiducia che ciò possa accadere. Il centrocampo probabilmente sarà la zona di campo in cui si deciderà la partita e Inzaghi nelle gare importanti ha sempre schierato l’armeno insieme a Calhanoglu e Barella; l’eventuale recupero di Mkhitaryan sarà fondamentale per non far affaticare i succitati e Brozovic in quella che sarà una gara estremamente dispendiosa.

L’articolo Inter: Mkhitaryan punta alla titolarità in finale di Champions proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG