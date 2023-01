Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita contro l’Inter

«Loro hanno fatto quello che fanno sempre. Potevamo fare meglio in qualche situazione. Non siamo riusciti a farla girare con la qualità di sempre. Troppo lenti e forse in questo aspetto possiamo fare di più. Quali giocatori hanno fatto male? Voi in telecronaca siete stati mosci, andavate sostituiti. Palle dirette per Osimehn? Qualche volta lo abbiamo fatto ma Acerbi in queste situazioni è molto forte. Loro sono molto fisici e dovevamo essere più veloci. Obiettivo? La prima sconfitta si gestisce bene, tra tre giorni saremo di nuovo in campo e sarà compito mio preparare la prossima gara».

