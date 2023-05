Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro l’Inter

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

«Stasera è stato tutto quello che era il mio Napoli. Giocavamo con tanti stimoli avendo davanti una delle finaliste della Champions. C’è stata qualità e abbiamo dimostrato che la vittoria dello scudetto non è frutto di un certo periodo. Poi l’Inter non l’avevamo ancora battuta. La squadra non ha bisogno di niente e di nessuno perché sono ragazzi forti ed è stata ben costruita dal presidente e da Giuntoli. Ambivo a questo risultato e l’ho vissuto direttamente e per me è la cosa più bella che mi potesse accadere».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG