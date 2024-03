Finisce pari l’anticipo tra Napoli e Torino. La corsa Champions degli azzurri si complica, il Milan può allungare

Il Napoli rallenta il passo nella rincorsa Champions. Nella 28.ma giornata di Serie A la squadra di Calzona pareggia 1-1 col Torino e resta alle spalle dell’Atalanta a quota 44. Il Milan anche ne può approfittare blindando ulteriormente il posto europeo.

Al Maradona va in scena una gara bloccata con tanti scontri fisici e poca qualità. Nel primo tempo ci pensano Milinkovic-Savic e Meret a tenere tutto in equilibrio con le loro parate. Nella ripresa poi Kvara (61′) sblocca il match su assist di Mario Rui e Sanabria (64′) pareggia in rovesciata sugli sviluppi di un corner.

