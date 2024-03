Infortunio per Koffi Djidji nel corso di Napoli-Torino, ecco cos’è successo nel match di Serie A al Maradona

Brutte notizie per Ivan Juric nel corso dell’ultimo incontro di Serie A Napoli-Torino. Al minuto 76’ Koffi Djidji è stato costretto a uscire dal campo per far spazio a Saba Sazonov. Un vero peccato per la squadra granata, che aggiunge il nome del francese alla già lunga lista degli infortunati (specialmente per quanto concerne il reparto difensivo).

Per l’esperto difensore centrale in ogni caso, si tratta di un problema muscolare. Una noia fisica decisamente dolorosa per lui. In un primo momento l’ex Nantes ha provato persino a rimanere in campo, prima di crollare a terra e chiedere l’aiuto dei sanitari del club piemontese. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore.

