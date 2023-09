Al Maradona, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona, Napoli e Udinese si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.

Napoli-Udinese 2-0: sintesi e moviola

1′ – Inizia il match.

5′ – Il Napoli sembra essere partito con il piglio giusto, sia nei duelli in campo che nell’approccio della partita. Il Maradona sta spingendo gli azzurri.

11′ – Grande occasione per il Napoli. Di Lorenzo pesca in area di rigore Zielinski, che tutto solo spara il pallone alto.

15′ – Intervento di Ebosele in area di rigore su Kvaratskhelia che cade, ma per l’arbitro è inizialmente tutto regolare. Dopo un controllo del Var però Manganiello viene chiamato all’on field review per rivedere il contatto e decide di concedere il rigore agli azzurri.

17′ – GOL NAPOLI. Zielinski trasforma il rigore.

24′ – Kvaratskhelia cerca il gol del raddoppio con un tiro in area di rigore, ma Silvestri risponde con una grande parata.

27′ – Azzurri nuovamente vicini al raddoppio. Imbucata di Zielinski per Osimhen: il nigeriano stoppa il pallone, ma si trova Silvestri davanti e non riesce a superarlo.

40′ – GOL NAPOLI. Bel passaggio di Politano in profondità per Osimhen che stoppa il pallone e lo piazza all’angolino. Raddoppio degli azzurri.

45′ – Ci saranno 3 minuti di recupero.

48′ – Termina il primo tempo.

46′ – Inizia il secondo tempo.

52′ – Ci prova Lovric con un tiro dal limite dell’area: il pallone, deviato, finisce in calcio d’angolo.

54′ – Lobokta serve Osimhen alla perfezione, il nigeriano si allunga colpendo il pallone quasi in scivolata. La sua conclusione termina fuori di un soffio.

60′ – Buon cross di Politano per Kvaratskhelia che colpisce al volo e prende il palo pieno. Silvestri era già praticamente battuto.

Migliore in campo: a fine partita

Napoli-Udinese 2-0: risultato e tabellino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil.

