Al Maradona, il match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Napoli e Union Berlino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Maradona, Napoli e Union Berlino si affrontano nel match valido per la quarta giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.

Napoli-Union Berlino 1-1: sintesi e moviola

98′ – Triplice fischio

91′ – Sempre contropiede dei tedeschi: Fofana trova il fondo con uno strappo e mette in mezzo: Becker fa il vello per Tousart. Palla fuori.

90′ – Si giocherà per ancora 7 minuti.

86′ – Simeone ci prova in avvitamento su un corner dalla sinistra, ma il pallone non trova la porta.

83′ – Kvara ci prova in ripartenza, si accentra bene, ma calcia troppo centrale.

81′ – Rrahmani anticipa tutti di testa su corner sul primo palo e allunga sul secondo: pallone di poco sopra la traversa.

78′ – Tentativo di Raspadori dalla distanza, troppa fretta però nel calciare e il pallone finisce fuori senza rischi per Ronnow.

68′ – L’Union Berlino in contropiede è sempre pericoloso: Becker porta velocemente palla in alto, crossa in mezzo, palla prolungata per il neo entrato Trimmel che conclude da fuori: Meret coi pugni.

62′ – Risposta del Napoli con Politano, che cerca la porta, ma Haberer gli sporca la conclusione in corner.

56′ – Altra ripartenza molto pericolosa dei tedeschi, cross basso di Roussillon per Becker contenuto in calcio d’angolo da Natan

52′ – GOL UNION BERLINO – Napoli sbilanciato in avanti apre il fianco per il contropiede dei tedeschi. Roussillon in profondità a Fofana che serve Becker a campo aperto. Conclusione respinta da Meret, ma sulla ribattuta Fofana ribadisce in rete.

46′ – Inizio secondo tempo.

45’+5′ – Fine primo tempo.

45’+5 – Si chiude con il brivido il primo tempo. Punizione di Juranovic dal limite che si stampa sul palo.

39 ‘ – GOL NAPOLI – Cross teso di Mario Rui, Leite prova a spazzare, ma la manda su Politano che accorrente infila in rete in maniera fortunosa.

31′ – Check del Var. Possibile affossamento di Di Lorenzo sullo stacco in occasione dell’assist per Anguissa. L’arbitro lo va a rivedere che annulla

30′ – GOL NAPOLI – Cross dal limite di Mario Rui, Stacco di Di Lorenzo per la sponda ad Anguissa che da pochi passi infila.

24′ – Ancora corner per il Napoli: questa volta salta Nathan che colpisce il palo di testa.

17′ – Pericoloso Zielinski che si inserisce a destra: conclusione sul primo palo che Ronnow mette in corner

6′ – Angolo per il Napoli: calcia Zielinski, svetta di testa Rramhani, ma non trova lo specchio.

4′ – Prima conclusione dei tedeschi con Becker, che attacca la profondità e calcia sul primo palo. Meret blocca.

1′ – Calcio d’inizio

Migliore in campo: a fine partita

Napoli-Union Berlino 1-1: risultato e tabellino

39′ Politano, 52′ Fofana

NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Leite; Juranovic, Khedira, Haberer, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofana. Allenatore: Urs Fischer.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG