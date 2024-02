Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Verona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Verona. Gli azzurri dopo lo scialbo pari contro la Lazio vogliono riprendere la marcia per tenersi agganciati al treno per l’Europa. Contro il Verona, però, non sarà una gara semplice visto il momento positivo della squadra di Baroni. Gli scaligeri nelle ultime uscite hanno perso contro Inter e Roma, ma vinto alcuni importanti scontri diretti come contro l’Empoli e il Cagliari. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. All. Marco Baroni

Napoli-Verona: orario e dove vederla

Napoli-Verona gara delle ore 15 della domenica che proseguirà nella ventitresima giornata della Serie A, la quarta del girone di ritorno. Al Maradona sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

