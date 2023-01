Il Napoli sarebbe disposto a fare sul serio per il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario. Ecco le novità sull’ipotetico affare

Il Napoli sarebbe disposto a fare sul serio per il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario. Parola di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai.

PAROLE – «Arrivano autorevoli conferme sul gradimento partenopeo per il portiere Vicario dell’Empoli. Promosso a pieni voti da Giuntoli e Spalletti. Se a fine stagione Meret optasse per la Premier ( il Tottenham ha contattato il suo agente) il Napoli penserebbe a Vicario. Con Caprile dirottato in Toscana e Gollini riscattato dall’Atalanta».

