Sono queste le parole di Xavier Jacobelli, ecco cosa dice il giornalista a TMW Radio sull’Inter, dopo la sconfitta contro l’Empoli.

Ecco cosa dice il giornalista Xavier Jacobelli, parla così a TMW Radio dell’Inter, dopo la brutta sconfitta in casa contro l’Empoli: “L’Inter continua a viaggiare su un ottovolante da quando è ripreso il campionato. Con l’Empoli c’è stato un rilassamento dovuto al successo di Riyad, a cui va aggiunto il fatto che sia stato sottovalutato l’avversario. In casa Inter bisognerebbe analizzare anche la situazione Skriniar.“

Conclude così: “Secondo me fin da subito è mancata chiarezza, non si può arrivare a gennaio con un giocatore come lo slovacco quando in estate c’è stata un’offerta clamorosa dal PSG. Questa incertezza fa perdere molti soldi all’Inter, che era convinta di rinnovare, e ha fatto calare anche le prestazioni di Skriniar nonostante la fascia da capitano sul suo braccio“.

