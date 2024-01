Napoli, il danese Victor Nelsson del Galatasaray è il nuovo possibile rinforzo per la difesa dei campioni d’Italia

Il Napoli ci riprova e, dopo il colpo fortunato di Kim dal Fenerbahce, guarda di nuovo in Turchia per la difesa e il nome nuovo e Victor Nelsson. Come riportato dai media turchi, il difensore danese classe 1998 – che in passato è stato accostato anche a Atalanta, Fiorentina e Milan – è in scadenza di contratto a giugno con il Galatasaray e i campioni d’Italia stanno sondando il terreno attorno.

La ricerca di un rinforzo centrale è un punto centrale per il calciomercato dei partenopei: la trattativa con l’Udinese per Nehuen Perez è molto complicata e per questo motivo gli uomini di mercato di De Laurentiis starebbero vagliando nuove opzioni. Una speranza per i partenopei e che nel club turco possa essere decisivo l’assist di Dries Merteens a convincere il compagno ad dire di sì all’offerta del ds campano Mauro Meluso.

