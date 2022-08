Il Napoli ha presentato la squadra e poi ha effettuato una partita amichevole contro la Juve Stabia al Maradona

La squadra di Spalletti ha vinto per 3-0 con le reti di Ndombele, Ambrosino e Zerbin. Un modo per la squadra per tenere alta la concentrazione e la condizione in vista dei prossimi impegni. Anche i meno impiegati e gli ultimi arrivati in campo per accelerare il processo di inserimento.

L’articolo Napoli, vittoria in amichevole contro la Juve Stabia: in gol anche Ndombele proviene da Calcio News 24.

