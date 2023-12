Napoli, addio a giugno per Piotr Zielinski: il centrocampista polacco avrebbe già trovato l’intesa con un’altra squadra

Piotr Zielinski è sempre più lontano dal Napoli e avrebbe già trovato un accordo con l’Inter per giugno. Il centrocampista del Napoli può arrivare a parametro zero per l’anno prossimo. Il polacco è il vero obiettivo per il centrocampo. Le recenti parole di Aurelio De Laurentiis avevano già preannunciato il possibile addio a parametro zero del calciatore.

Come riferisce Rai Sport c’è già l’intesa per il contratto di Zielinski con i nerazzurri: la mezzala ha accettato un triennale da 4 milioni di euro a stagione.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG