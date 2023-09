Le ultime sulle condizioni fisiche di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, dal ritiro della nazionale polacca

Jakub Kwiatkowski, portavoce della Federcalcio polacca, ha smentito le voci di un possibile infortunio per il calciatore del Napoli.

PAROLE – Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci. E’ vero che ha terminato l’allenamento prima, ma solo di qualche minuto e non mezz’ora com’è stato raccontato. Zielinski è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi, è giusto fargli terminare l’allenamento prima come misura preventiva. Non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari.

